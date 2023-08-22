مؤسس "فاغنر" يظهر في أفريقيا لـ"محاربة الإرهاب"

الوكيل الإخباري - في تسجيل مصور أعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين عن عودته إلى إفريقيا لمحاربة إرهاب تنظيم "القاعدة" وغيره من التنظيمات الإرهابية و"توفير العدل والسعادة للشعوب الإفريقية".



ونشر بريغوجين التسجيل المصور في قناته على تطبيق "تليغرام"، حيث قال: "نعمل في درجات حرارة 50 درجة مئوية كما نحب. مجموعة (فاغنر) تجعل روسيا عظيمة في جميع القارات. تجعل إفريقيا أكثر حرية. وتوفر العدل والسعادة للشعوب الإفريقية. وتقض مضاجع (داعش) و(القاعدة) وغيرهما من العصابات.

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نحن نوظف أبطالا حقيقيين ونستمر في إنجاز المهام التي تم تحديدها، والتي أعطينا وعدا بإنجازها".



ولم يذكر برغوجين مكان تواجده تحديدا.

RT