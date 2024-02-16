انطلاق الدورة الـ 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في الرباط

الوكيل الإخباري- انطلقت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال الدورة الـ 17 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والقمة الثامنة لرؤساء البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، بمشاركة ممثلين عن 43 برلماناً من بلدان الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر المتوسط.

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ووفقا للإعلام المغربي، يناقش المشاركون خلال هذه الاجتماعات التي بدأت أمس وتستمر يومين، الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وقضايا المناخ والبيئة والهجرة، ودور الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون الأورو-متوسطي، إضافة إلى المصادقة على تقارير وتوصيات اللجان الدائمة ومجموعات العمل، قبل تسليم الرئاسة الدورية للجمعية لمجلس النواب الإسباني.