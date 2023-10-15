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الأحد، 15-10-2023 08:03 م

بايدن: الولايات المتحدة قادرة على دعم أوكرانيا وإسرائيل في الوقت نفسه

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن الولايات المتحدة يمكنها دعم أوكرانيا وإسرائيل في الوقت نفسه، فضلا عن ضمان "الأمن الدولي".

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وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، اليوم الأحد، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أقوى دولة ... في تاريخ العالم".

وقال إنه بإمكان الولايات المتحدة "الاهتمام بالأمرين (دعم إسرائيل وأوكرانيا) مع الاستمرار في الحفاظ على أمننا الدولي"، وتساءل: "إذا لم نكن نحن فمن؟".

وفي وقت سابق أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان، أن واشنطن على ثقة بقدرتها على دعم أوكرانيا والحلفاء في آسيا ومساعدة إسرائيل في آن واحد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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