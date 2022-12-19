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الإثنين، 19-12-2022 10:28 ص

بايدن يخشى انخفاض المساعدات لأوكرانيا بسبب الجمهوريين

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الوكيل الاخباري- أوردت جريدة "بوليتيكو" أن واشنطن تخشى من انخفاض تدفق التمويل إلى نظام زيلينسكي بسبب ضغوط الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي.

وأصبح معروفا، كما تفيد الصحيفة، تتزايد بعض التناقضات حول القضية الأوكرانية بين إدارة البيت الأبيض والكونغرس، حيث أشار الصحفيون إلى أن "مساعدي البيت الأبيض اعترفوا بأنه خلال شهور سيتباطأ تمويل الكونغرس للصراع لاختفائه من العناوين الرئيسية، في الوقت الذي تصر فيه الإدارة الأمريكية على حصول أوكرانيا على المساعدات".

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ووفقا لكاتب المقال، فإن الجناح اليميني المتطرف للجمهوريين، والذي كان يعلن منذ فترة طويلة عن الحاجة إلى كبح جماح شهية كييف، يشكل خطرا خاصا على قرارات الإدارة الأمريكية".

من جانبه قال الزعيم الجمهوري كيفين مكارثي، الذي يحاول حشد الدعم الكافي ليصبح رئيسا لمجلس النواب، في أكتوبر الماضي، إن أوكرانيا لن تحصل بعد الآن على تفويض مطلق من واشنطن. وعلى الرغم من تراجعه منذ ذلك الحين، إلا أنه قد يكون مدينا للمشرعين المخولين حديثا مثل النائبة مارغوري تايلور غرين (عن جمهورية جورجيا)، والتي تعهدت بأن "أوكرانيا لن تحصل على 10 سنتات في ظل الجمهوريين".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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