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الأحد، 10-07-2022 03:54 م

بريطانيا ترسل مقاتلات إلى فنلندا والسويد بعد طلبهما الالتحاق بالناتو

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الوكيل الإخباري - أعلنت بريطانيا عن إرسالها طائرات مقاتلة إلى فنلندا والسويد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

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ونقلت هيئة البي بي سي، اليوم الأحد عن بيان لوزارة الدفاع البريطانية قولها، إن الإجراء هو جزء من وجود متزايد في المنطقة، حيث أكدت التزام المملكة المتحدة بتعزيز قدراتها الدفاعاية الجماعية وصنع القرارات الأمنية المشتركة.


ووصف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، البلدين بأنهما شريكان دفاعيان مهمان، مبديا ترحيبه بطلب التحاقهما بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بينما قال نظيره السويدي، بيتر هولتكفيست، إن الحرب في أوكرانيا تنم عن "أزمة في الجوار" يتعين أن يكون هناك رد عليها.


ووفقاً لبي بي سي تأتي الخطوة البريطانية بعد أسابيع قليلة من تقدم كل من فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى الحلف في أعقاب الحرب في أوكرانيا التي بدأت في شباط الماضي.

 

بترا

 




 

 


 

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