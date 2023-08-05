بريطانيا تطلق تحذيرا شديدا لوصول العاصفة أنتوني لأجزاء من البلاد

الوكيل الإخباري- أصدرت السلطات البريطانية تحذيرا شديداً يفيد بالخطورة على الحياة لدى وصول العاصفة "أنتوني" لأجزاء من المملكة المتحدة مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية.

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ودعا مكتب الأرصاد الجوية البريطانية في بيان تداولته وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر الشديدين من هبات الرياح التي قد تتسبب بسقوط الأشجار وحدوث الفيضانات الجارفة.



وأضاف المكتب أن التحذير كهرماني اللون الذي يشير لاحتمال تطاير الحطام وقد يؤدي لإصابات أو خطر على الحياة يسري في المناطق الجنوبية الغربية من انجلترا وويلز.



وتم إجلاء أشخاص من منازلهم في نورث يوركشاير بسبب الفيضانات التي أعقبت الأمطار الغزيرة.