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الجمعة، 18-08-2023 10:44 م

بريطانيا تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بنحو 115 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - أعلنت المملكة المتحدة، الجمعة، تقديمها مساعدات عسكرية جديدة لكييف بنحو 115 مليون دولار لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، إنه "تم توقيع ثلاثة عقود لتسليم معدات دفاع جوي لكييف تبلغ قيمتها أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني (114.6 مليون دولار) مقدمة من الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا".

وأضاف البيان: "تشمل المساعدات عقدا مع شركة الدفاع النرويجية كونغسبيرغ بقيمة 56 مليون جنيه إسترليني لتوفير أنظمة جوية مسيرة، وعقدين آخرين لتوفير المزيد من قدرات الدفاع الجوي" لأوكرانيا.

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