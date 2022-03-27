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الأحد، 27-03-2022 03:57 م

بريطانيا : شرطان أساسيان لرفع العقوبات عن موسكو

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، شرطان أساسيان لرفع العقوبات المفروضة على موسكو.

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وفي تصريح لصحيفة "تيليغراف" البريطانية، قالت تروس إنه "لا يجب رفع هذه العقوبات إلا بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب القوات (الروسية) مع الالتزام بعدم وقوع عدوان آخر".

 

وتابعت أن "الإمكانية متاحة لفرض عقوبات في حالة حدوث عدوان إضافي في المستقبل"، مشيرة إلى أن العقوبات وسيلة ضغط حقيقية يمكن استخدامها، وهي لم تستخدم في عام 2014".


وشددت على أنه "في الوقت الحالي من الضروري مضاعفة العقوبات ومضاعفة كمية الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا".

 

واعتبرت أن "استمرار تصعيد التكتيكات الحالية التي تستخدمها أوكرانيا والغرب، قد يجلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات".

 

روسيا اليوم

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