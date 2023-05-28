لبنان: الجيش الإسرائيلي يعيد تأهيل طريق عسكري حدودي

الوكيل الإخباري- بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أعمال تأهيل الطريق العسكري الحدودي مع لبنان في منطقة كفرشوبا المحررة.

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وقال مصدر أمني لبناني، "إن الجيش الإسرائيلي استقدم قوة معززة بدبابتي ميركافا وجرافة، وبدأ بإعادة تأهيل الطريق العسكري دون تسجيل أي خرق للخط الأزرق الحدودي".



وأضاف المصدر، "إن قوة إسرائيلية مدعومة بسيارتين عسكريتين مشطت الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل بين تلال العديسة وبوابة فاطمة في ظل حالة من الاستنفار العام للجيش الإسرائيلي، وإعلانه مناورات عسكرية لمدة أسبوعين في النقاط المحاذية للحدود".



وبحسب المصدر نشطت دوريات الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل لمراقبة التحركات الإسرائيلية تحسبا لأي طارئ.

بترا