بعد يوم من مجزرة مدرسية.. مقتل 8 آخرين في صربيا

الوكيل الاخباري - اعتقلت الشرطة الصربية مسلحاً يشتبه في أنه قتل ثمانية أشخاص وأصاب 13 آخرين في بلدة بالقرب من بلغراد، بحسب ما أفادت قناة تلفزيون "آر.تي.إس" الحكومية التي لم تقدم المزيد من التفاصيل عن إطلاق نار حدث قرب مدينة ملادينوفاك الصربية على بعد نحو 60 كلم جنوبي العاصمة حسب وسائل إعلام .

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وأفادت قناة "آر تي إس" العامة بأن المنفّذ أطلق النار من داخل مركبة متحركة باستخدام سلاح آلي قبل أن يلوذ بالفرار.



وأرسل عدد من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، بينما حلقت مروحيات فوق الموقع.



وأغلقت الشرطة الطريق المؤدي إلى قريتين في المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار حسب مصور لوكالة "فرانس برس" في المكان.



ووصف وزير الداخلية الصربي براتيسلاف غاسيتش الواقعة بأنها "عمل إرهابي".

وأفادت قناة "إن 1" بأن أشخاصا قلقين على أقاربهم تجمعوا خارج مركز الطوارئ الطبي في بلغراد حيث نُقل ثمانية من الجرحى على الأقل. وحضرت وزيرة الصحة إلى المركز في زيارة وجيزة.

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