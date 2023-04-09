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الأحد، 09-04-2023 12:14 ص

أميركا: إصابة 6 أشخاص بحادث إطلاق نار

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الوكيل الاخباري - كشفت الشرطة الأمريكية، في بيان صادر عنها، عن إصابة 6 أشخاص معظمهم مراهقون في إطلاق نار على أحد الشواطئ في مدينة أيل أوف بالمس في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

وقال رئيس الشرطة المحلية كيفن كورنيت إن مئات الأشخاص احتشدوا في الشاطئ لإحياء "يوم الهارب من المدرسة"، وتخلل التجمع عدد من المناوشات.

وأصيب ستة أشخاص بجروح لا تهدد حياتهم، خمسة منهم مراهقين والسادس في منتصف الثلاثينيات من عمره، حسب الشرطة، وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى.

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