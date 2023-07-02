بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون عبر الفيديو

الوكيل الإخباري - يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الأسبوع المقبل، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وذلك عبر الفيديو.

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تمت الإشارة إلى ذلك في البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين".



وذكر مقدم البرنامج الصحفي بافل زاروبين، أن الرئيس بوتين سيلتقي خلال الأسبوع المقبل، مع خريجي المدرسة العليا للإدارة الحكومية .



وفي الأسبوع القادم سيلتقي الرئيس بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.



في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن القمة الثالثة والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ستعقد بشكل افتراضي في 4 يوليو.

RT