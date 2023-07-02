الأحد 02-07-2023
الوكيل الاخباري

تعيينات لمحافظين وإحالات للتقاعد في الداخلية

انهاء خدمات موظفين حكوميين - اسماء

سائق صهريج يقود بسرعة عالية واستهتار على الصحراوي - فيديو

صدور إرادات ملكية سامية

البنك المركزي رفع الفائدة 10 مرات منذ آذار 2022

4132 طن خضار وفواكه وردت السوق المركزي اليوم

تحقيقات أمنية بعد العثور على بقايا عظام بشرية بالعقبة

وفاة عامل بأحد فنادق البحر الميت خلال عطلة العيد

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن وظائف شاغرة

الأحد، 02-07-2023 03:57 م

بوتين يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون عبر الفيديو

64a17299423604593f742dfb


الوكيل الإخباري - يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الأسبوع المقبل، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون وذلك عبر الفيديو.

اضافة اعلان


تمت الإشارة إلى ذلك في البرنامج التلفزيوني "موسكو. الكرملين. بوتين".

وذكر مقدم البرنامج الصحفي بافل زاروبين، أن الرئيس بوتين سيلتقي خلال الأسبوع المقبل، مع خريجي المدرسة العليا للإدارة الحكومية .


وفي الأسبوع القادم سيلتقي الرئيس بوتين مع أعضاء مجلس الأمن الروسي.


في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أن القمة الثالثة والعشرين لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ستعقد بشكل افتراضي في 4 يوليو.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64a17c604c59b775412f15dc

قتال عنيف على بيلوغوروفكا والجيش الروسي يبعد القوات الأوكرانية

64a17bce4236045ba7527220

الأتراك يضحون بأكثر من 3 ملايين رأس ماشية في أيام العيد

64a1783b4c59b76ef0779c9e

زاخاروفا معلقة على أحداث فرنسا: التسامح المزعوم ينهار أمام أعيننا

64a16e674c59b7732852b0b3

الخارجية الروسية سترد على قرار رومانيا تقليص عدد الدبلوماسيين الروس

237956

قوات الأمن الباكستانية تقتل ستة مسلحين خلال عطلة عيد الأضحى

64a16df5423604593f742df5

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

أخبار متعلقة
236174

الكرملين: بوتين "مطلع" على مزاعم بريغوجين والإجراءات قادمة

image - 2023-06-10T094630.490

روسيا تستدعي سفير اليابان بسبب أوكرانيا

44444

بوتين يعلن عن نشر الأسلحة النووية

image - 2023-06-08T084204.769

أوكرانيا تحذر من ألغام عائمة وأمراض بعد انهيار سد كاخوفكا

237970 (1)

الخارجية الروسية لا ترى أفقا لتمديد صفقة الحبوب

647c762e4236046c194b7f10

بيسكوف: بوتين في عمله يصل الليل بالنهار