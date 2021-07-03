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السبت، 03-07-2021 02:05 م

بوتين يقر استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية

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الوكيل الإخباري- صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.

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ويقضي مرسوم رئاسي، وقع عليه بوتين، اليوم السبت، بدخول استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيز التنفيذ فورا، فيما أصبحت الاستراتيجية السابقة التي تم تبنيها بموجب أمر رئاسي صدر في 31 ديسمبر 2015 لاغية.


وتمثل استراتيجية الأمن القومي لروسيا، وثيقة أساسية في مجال التخطيط الاستراتيجي، تحدد المصالح القومية والأولويات الاستراتيجية للدولة والأهداف والإجراءات في مجال السياسات الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وضمان التنمية المستدامة طويلة الأمد لروسيا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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