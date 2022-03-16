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الأربعاء، 16-03-2022 07:19 ص

بولندا تقترح تشكيل قوات حفظ سلام من الناتو لمساعدة أوكرانيا

قوات


الوكيل الإخباري - طلبت بولندا الثلاثاء تشكيل "بعثة سلام" أطلسية تحظى بـ"حماية قوات مسلّحة" من أجل مساعدة أوكرانيا، وفق ما أعلن مساء الثلاثاء نائب رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي.

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ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن كاتشينسكي قوله إن "هذه البعثة لا يمكن أن تكون غير مسلّحة. يجب أن تسعى إلى توفير المساعدة الإنسانية والسلمية في أوكرانيا".


وشارك كاتشينسكي إلى جانب رؤساء حكومات بولندا وتشيكيا وسلوفينيا مساء في اجتماع عقد مساء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال".


وكانت الولايات المتحدة وحلف الناتو قد استبعدا في وقت سابق أي انخراط للحلف في الحرب الدائرة بشكل مباشر، تجنبا لاشتعال حرب إقليمية بين روسيا وأوروبا وربما اندلاع حرب عالمية.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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