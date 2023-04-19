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الأربعاء، 19-04-2023 05:53 م

بيان أميركي أوروبي: إدانة قاطعة لاستمرار العنف في السودان

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الوكيل الإخباري - أدانت سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي في السودان، "إدانة قاطعة بأقوى العبارات" استمرار العنف، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين والدبلوماسيين والجهات الفاعلة الإنسانية.اضافة اعلان


ودعا البيان الصادر عن تلك الدول، طرفي الصراع في السودان إلى "إنهاء الأعمال العدائية على الفور ودون شروط مسبقة".

وجاء في البين: "مع استمرار القتال في يومه الخامس، يواصل الناس في جميع أنحاء السودان الاحتماء في أماكنهم خوفا على حياتهم، ونفاد الوقود والغذاء والأدوية والمياه".

وتابع: "أسفرت العمليات العسكرية عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى من المدنيين، وهي تعرض الشعب السوداني والدبلوماسيين وعمال الإغاثة الإنسانية للخطر بشكل متهور". (سكاي نيوز )  

 




 

 


 

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