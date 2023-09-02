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بيان هام صادر عن المملكة العربية السعودية

السبت، 02-09-2023 08:45 م

بيان من وزارة الحج والعمرة السعودية حول تمديد التأشيرة للمعتمرين

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الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يجوز تمديد التأشيرة للمعتمرين بعد انتهاء فترة صلاحيتها.

وقالت الوزارة عبر حساب "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس": "مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، ولا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يومًا".

وأشارت إلى أنه تم إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 4 حزيران 2023.

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