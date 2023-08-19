سائح أجنبي يوثق مشاهد ساحرة تحت زخات الأمطار وبين شلالات في السعودية

الوكيل الإخباري - انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه سائح أجنبي في المملكة السعودية، يظهر خروج سياح من وادي "لجب" في جازان أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

اضافة اعلان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "الإخبارية، حيث أظهر الفيديو مغادرة قائدي المركبات الوادي وشلالات المياه تنسكب كالسحر وسط زخات المطر الغزير.



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاحتماعي مع هذا المنظر "الساحر"، فيما حذر بعضهم من خطورة المرور بهذا الوادي أثناء هطول الأمطار.

