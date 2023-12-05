الثلاثاء 05-12-2023
الوكيل الاخباري
 

وصول طائرة مساعدات أردنية مخصصة لغزة إلى مطار العريش

فايننشال تايمز عن مسؤول إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس أكبر من شبكة قطار لندن

المتحدث باسم الاحتلال : انفاق حماس فريدة من نوعها

الخصاونة: حرب غزة أثرت على القطاع السياحي بشكل لافت

شاهد - فيديو يظهر تعامل الدفاع المدني مع حريق كبير في أبو علندا أمس

هام من التعليم العالي لحاملي الشهادات الجامعية غير الأردنية

مدعوون لاستكمال اجراءات التعيين ووظائف شاغرة -تفاصيل

صور - جيش الاحتلال يعلن مزيدا من قتلاه في معارك غزة

وصلت إلى 16 استهداف.. القسام تُعلن عن تدمير مجموعة من الآليات الصهيونية

أمانة عمان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

عاجل

وصلت إلى 16 استهداف.. القسام تُعلن عن تدمير مجموعة من الآليات الصهيونية

الثلاثاء، 05-12-2023 02:04 م

الجيش الروسي يحصل على فرقاطة جديدة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة

63d8e76142360453241ccbd3


الوكيل الاخباري- أعلنت الخدمة الصحفية للشركة الروسية المتحدة لبناء السفن أن سفينة صاروخية جديدة ستنضم لقوات البحرية في الجيش الروسي.اضافة اعلان


وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"أكملت الفرقاطة الصاروخية الجديدة الأدميرال غولوفكو برنامج الاختبارات الحكومية، والتي أجريت في أحد الميادين البحرية التدريبية التابعة للأسطول الشمالي في بحر بارنتس".

وأضاف البيان:"خلال الاختبارات تم التحقق من عمل جميع أنظمة السفينة ومعدات التسليح الموجودة فيها، وقريبا ستخضع السفينة لفحوصات نهائية استعدادا لرفع علم البحرية الروسية عليها وتسليمها للجيش".

وبدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2012، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في مايو 2020، وهي ثالث سفينة تطورها في إطار المشروع الحكومي 22350، ويفترض أن تضمها لقوات الأسطول الشمالي التابع لسلاح البحرية في الجيش.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تنزيل (2)

الكرملين يتحدث عن تأثير "أوبك+" على سوق النفط العالمية

مناورة-عسكرية-في-البحر-الاحمر

وسائل إعلام إسرائيلية: تل أبيب تدعو إلى إنشاء قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر

111

الكرملين يكشف هدف زيارة بوتين إلى السعودية والإمارات

999

حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين في مثلث الطيحات

تنزيل (1)

نائب روسي: بحر آزوف سيصبح بحرا داخليا حصريا لروسيا

399544

الكرملين: بوتين سيجري مباحثات مع رئيسي في موسكو يوم 7 ديسمبر

أخبار متعلقة
200254

الدفاع الروسية تتسلم كل منظومات "بانتسير" قبل الموعد المحدد لطلبية الدفاع لهذا العام

d_ded4322836236b9819fbe929534f227f

مقتل 9 أشخاص بهجوم مسلح على حافلة في باكستان

upload_1701494287_1660438281

كوريا الشمالية تهدد بتحييد الأقمار الصناعية الأمريكية

تنزيل

الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني بلغت 750 جنديا خلال يوم

2-7

مصر.. قرار بإغلاق جميع الوزارات القديمة نهائيا

تنزيل

رئيس مجلس الدولة الليبي يبحث في موسكو سبل تعزيز التعاون الروسي الليبي