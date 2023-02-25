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السبت، 25-02-2023 11:19 م

تأجيل جديد في ضم فنلندا والسويد إلى الناتو

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الوكيل الاخباري - أشار مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، إلى إمكانية حدوث تأجيل آخر في تصديق بودابست على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إن التصويت قد يتم فقط بدءا من النصف الثاني من مارس آذار.

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وتقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى الحلف عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لكن يتعين أن يؤيد جميع أعضائه الثلاثين الطلبين، وواجهت السويد اعتراضات من تركيا لإيوائها من تعتبرهم أنقرة أعضاء في جماعات إرهابية.


ومع تعطل عملية التصديق في البرلمان المجري منذ يوليو (تموز)، عبر أوربان عن مخاوفه بشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي لأول مرة أمس الجمعة، واتهم البلدين بنشر "محض أكاذيب" حول سلامة الديمقراطية وسيادة القانون في المجر، ضمن انتقادات أخرى.


وقال أوربان إن هناك حاجة لمزيد من المحادثات بين الكتل البرلمانية قبل أن يصوت النواب على طلبي العضوية اللذين ستبدأ مناقشتهما يوم الأربعاء. ( عربي بوست

 




 

 


 

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