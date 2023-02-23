برلمان المجر يصوّت على انضمام فنلندا والسويد للأطلسي

الوكيل الإخباري - أعلن البرلمان المجري، أمس الأربعاء، أنه سيصوّت، في مطلع مارس المقبل، على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو.



وباستثناء المجر وتركيا، صادقت برلمانات سائر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على انضمام الدولتين الاسكندنافيتين إلى التحالف الغربي.

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ولكي تصبح فنلندا والسويد عضوين في التحالف لا بدّ من مصادقة برلمانات الدول الـ30 الأعضاء في الحلف بالإجماع على ترشحيهما.



وقال البرلمان المجري، عبر موقعه على الإنترنت، إن أعضاءه سيناقشون، الأسبوع المقبل، مسألة انضمام الدولتين الاسكندينافيتين للتحالف، على أن يحسموا هذه المسألة في عمليتي تصويت منفصلتين ستجريان بين 6 و9 مارس.

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