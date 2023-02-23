الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

الضمان: صرف الرواتب اليوم الخميس

الإضراب الشامل يعم فلسطين تنديدا بمجزرة نابلس

صحيفة تكشف عن عملية أمنية سرية بولندية في أوكرانيا

توجه حكومي لتقييم واقع التحول الرقمي في الأردن

تحويلات على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

اعلان من البلقاء التطبيقية للطلبة المفصولين من تخصصاتهم

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في شرق القدس

هزة ارضية جديدة في لبنان

أسعار الذهب تراوح مكانها محليا

ازدحام مروري على طريق حرة الزرقاء بعد تدهور باص نقل صغير

الخميس، 23-02-2023 08:40 ص

برلمان المجر يصوّت على انضمام فنلندا والسويد للأطلسي

image - 2023-02-23T084057.817


الوكيل الإخباري - أعلن البرلمان المجري، أمس الأربعاء، أنه سيصوّت، في مطلع مارس المقبل، على انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو.

وباستثناء المجر وتركيا، صادقت برلمانات سائر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على انضمام الدولتين الاسكندنافيتين إلى التحالف الغربي.

اضافة اعلان


ولكي تصبح فنلندا والسويد عضوين في التحالف لا بدّ من مصادقة برلمانات الدول الـ30 الأعضاء في الحلف بالإجماع على ترشحيهما.


وقال البرلمان المجري، عبر موقعه على الإنترنت، إن أعضاءه سيناقشون، الأسبوع المقبل، مسألة انضمام الدولتين الاسكندينافيتين للتحالف، على أن يحسموا هذه المسألة في عمليتي تصويت منفصلتين ستجريان بين 6 و9 مارس.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
645x344---1516609814279

تحطم طائرة قرب فوهة بركان في الفلبين ومصرع طاقمها

63f709dc4c59b76d55582649

صحيفة تكشف عن عملية أمنية سرية بولندية في أوكرانيا

9DeQTC16vHvnMflfvs2QVZieBUHHAAlRajO3OWWO

هزة ارضية جديدة في لبنان

3A30EB35-B60D-4487-94F4-49810C2E6ECE

بعثة إنسانية و17 شاحنة مساعدات تدخل سورية عبر باب الهوى

63f6ffd3423604305142b54f

خطة سلام صينية في أوكرانيا سيعلن عنها هذا الأسبوع

cfab907a2e1f6d4350dfe02b9af744b3a6b9677f

بريطانيا تعترف بوجود خلافات في الغرب بشأن الوضع في أوكرانيا

أخبار متعلقة
image - 2023-02-21T091630.057

جراحة قلب ناجحة لملك السويد

cakitUR2nQKm6UhtptdPJ17SB9xh2UhvNxUh83oM

تعطل سيارة ملك السويد أمام حشد من مواطنيه - فيديو

7453611297805552

فنلندا تنوي الانضمام للناتو في آن واحد مع السويد

image (15)

فنلندا والسويد تأملان بالانضمام لحلف الناتو بحلول الصيف

image - 2023-01-24T142907.350

روسيا تدين حرق نسخة من القرآن الكريم في السويد

image - 2023-01-24T141606.435

وزير خارجية فنلندا يلمح إلى الانضمام للناتو بدون السويد