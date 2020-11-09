تحرك كويتي جديد بدعم امريكي لحل الخلاف الخليجي

الوكيل الاخباري - أكدت مصادر كويتية رفيعة أن مساعي تبذل لحل الخلاف الخليجي مستمرة ولم تتوقف، كاشفة عن "اتصالات تجري حاليا من أجل لم الشمل وبذل المزيد لتقريب وجهات النظر المختلفة".



وأشارت المصادر، إلى أن "الاتصالات والرسائل مستمرة، وهناك تحركات كويتية متواصلة بدعم وتنسيق أمريكيين للجهود الكويتية في هذا الصدد" واستبعدت دخول أي أطراف جديدة على مسار الوساطة.

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وقالت: "هناك حرص كويتي خليجي أمريكي، لاحتواء هذا الخلاف من أجل التفرغ لمواجهة التحديات في المنطقة والمتغيرات العالمية والاقتصادية والحفاظ على الكيان الخليجي".

المصدر - روسيا اليوم



