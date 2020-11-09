الإثنين 09-11-2020
الوكيل الاخباري

السماح للصيدليات بإيصال الادوية الى المنازل خلال الحظر الشامل

وزير الصحة للوكيل : العزل المؤسسي سيبقى للحالات المتوسطة والخطرة فقط

الناطق بإسم الحكومة للوكيل : ما يتم تداوله حول صرف الرواتب قبل الحظر الشامل عارٍ عن الصحة

الولايات المتحدة.. 93811 إصابة و1072 وفاة جديدة بكورونا

ايعاز من رئيس الوزراء قبل الحظر الشامل

بلاغ صادر عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الأمن العام: طائرات مسيرة لرصد أي تجمعات يوم الانتخابات

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية غدا

أوكرانيا: 138 وفاة و9397 إصابة جديدة بكورونا

الجزائر: 12 وفاة و670 إصابة جديدة بكورونا




الإثنين، 09-11-2020 12:37 ص

تحرك كويتي جديد بدعم امريكي لحل الخلاف الخليجي

5fa867304236042cf05fc42c


الوكيل الاخباري - أكدت مصادر كويتية رفيعة أن مساعي تبذل لحل الخلاف الخليجي مستمرة ولم تتوقف، كاشفة عن "اتصالات تجري حاليا من أجل لم الشمل وبذل المزيد لتقريب وجهات النظر المختلفة".

وأشارت المصادر، إلى أن "الاتصالات والرسائل مستمرة، وهناك تحركات كويتية متواصلة بدعم وتنسيق أمريكيين للجهود الكويتية في هذا الصدد" واستبعدت دخول أي أطراف جديدة على مسار الوساطة.

اضافة اعلان

وقالت: "هناك حرص كويتي خليجي أمريكي، لاحتواء هذا الخلاف من أجل التفرغ لمواجهة التحديات في المنطقة والمتغيرات العالمية والاقتصادية والحفاظ على الكيان الخليجي".

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fa7e329423604026f2bc55b

بولتون يحذر من أضرار سلوكيات ترامب

ترام

تقرير: زوجة ترامب تحسب الدقائق في انتظار الطلاق

Capture

اليابان تعلن رسميا الأمير أكيشينو وليا للعهد

13540a6b-6ea4-4048-9183-709da1067ea2

تفاصيل مؤثرة بحياة جو بايدن.. خسر زوجته وابنته بحادث سير ومات ابنه بالسرطان

INAF_20201107095237759

ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟

AFP_1VX5KI.0

صورة معبرة .. الكشف عن هوية من أبلغ بايدن بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية