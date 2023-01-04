الأربعاء 04-01-2023
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الأربعاء، 04-01-2023 10:48 ص

ترامب يحمل ماكونيل مسؤولية الاضطرابات في الحزب الجمهوري

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الوكيل الاخباري- حمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل وزوجته، مسؤولية الاضطرابات في الحزب، بعد فشل فوز كيفين مكارثي في رئاسة مجلس النواب.

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وقال ترامب: "هناك الكثير من الاضطرابات غير الضرورية في الحزب الجمهوري"، مشيرا إلى أن الفوضى ترجع في جزء كبير منها إلى ماكونيل وزوجته ،(وزيرة النقل السابقة إيلين تشاو) وحلفائهما الـRINO"، أي الجمهوريين بالاسم فقط (Republicans in name only).

هذا ورفض ترامب الكشف عما إذا كان سيبقى داعما لمكارثي، وردا على سؤال عما إذا سيبقى متمسكا بتأييده، قال: "سنرى ما سيحدث.. كل شخص يريد أن يحصل على دعمي اتصل بي.. دعونا نرى ماذا سيحدث وكيف ستتكشف الأمور".

وردا على ذلك، كشف مكارثي أن ترامب كرر دعمه له في تولي منصب رئاسة مجلس النواب، وقال للصحفيين: "لقد كرر ترامب بالفعل دعمه، لقد تحدثت معه الليلة".

وكان مجلس النواب الأمريكي فشل بعد 3 جولات من التصويت في انتخاب رئيس له، وأعلن تأجيل الاقتراع حتى ظهر اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي لواشنطن.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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