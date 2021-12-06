تطبيق قيود مشددة لغير الملقحين ضد كورونا في ايطاليا

الوكيل الإخباري-بدأت إيطاليا، اليوم الاثنين، بتطبيق قيود مشددة مرتبطة بفيروس كورونا تستهدف غير الملقحين، حيث سيجري استبعادهم من العديد من الأنشطة العامة.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء، سيسمح فقط لمن تلقوا التطعيم أو المتعافين من كورونا بتناول الطعام داخل المطاعم كما يمكنهم الذهاب إلى دور السينما والحفلات في الأندية وحضور مباريات كرة القدم في الاستاد.



ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه القيود، التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراجي، نهاية الشهر الماضي، حتى 15 كانون الثاني المقبل.



كما ستسري تلك القيود على وسائل النقل العام المحلية والفنادق.



واعتبارا من اليوم، سيكون لزاما على مستخدمي مترو الأنفاق والحافلات والقطارات في وسائل النقل المحلية إثبات شهادة المطعوم، في إطار ما يسمى بـجواز المرور الأخضر.



وستكون الشهادة رقمية أو عبارة عن رمز استجابة سريعة (كيو أر) قابل للطباعة والذي يمكن مسحه ضوئيا والتحقق منه باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي.



يشار إلى أن الأطفال دون سن الثانية عشر معفيون من تلك القيود، حيث لا يمكن تطعيمهم حتى الآن، ووفقا لخطط الحكومة، فإن تطعيم الأطفال سيصبح ممكنا اعتبارا من 16 كانون الأول الحالي.



يذكر أن هيئة الأدوية الإيطالية وافقت بالفعل على لقاح شركة فايزر/بيونتك المضاد لكورونا بجرعات منخفضة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 -11 عاما.

واعتبارا من 15 كانون الأول الحالي، سيجري توسيع نطاق التطعيمات الإلزامية ليشمل موظفي المدارس وضباط الشرطة والجنود.

بترا