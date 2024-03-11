ثالث تأجيل لرحلة ماكرون المقررة إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، تأجيل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة خلال مارس الجاري إلى أوكرانيا، وأنها ستتم في الأسابيع المقبلة في ثالت تأجيل لهذه الرحلة منذ فبراير الماضي.



وكان ماكرون قال في البداية إنه يعتزم السفر في فبراير لتوقيع اتفاق أمني ثنائي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وتم تأجيل ذلك مع قدوم زيلينسكي في نهاية المطاف إلى باريس لإبرام الاتفاق.

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وذكر دبلوماسيون أنه تم التخطيط لموعد ثان في بداية مارس قبل تأجيله إلى وقت لاحق هذا الأسبوع.



وبينت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين تحدثا هاتفيا في وقت سابق من يوم الأحد.. "اتفق رئيسا الدولتين على البقاء على اتصال وثيق خاصة فيما يتعلق بزيارة الرئيس لأوكرانيا والتي ينبغي أن تتم في الأسابيع المقبلة".



وفي منتصف فبراير الماضي، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن ماكرون خاف من "محاولة الاغتيال" في كييف لدرجة أنه ألغى زيارته.

روسيا اليوم