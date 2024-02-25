زيلينسكي: لن نستخدم السلاح الغربي خارج حدود أوكرانيا

الوكيل الإخباري- تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده لن تستخدم الأسلحة التي تتلقاها من الحلفاء الغربيين ضد أهداف في "أراضي الغير".



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف أمس السبت إن "أوكرانيا ليست لديها إمكانية، وليس لها الحق ولن تستخدم أبدا أسلحة شركائها في المناطق الأخرى غير الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا".



وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع لوكالة "تاس" أن الدول الغربية تطالب أوكرانيا بقائمة الأهداف في الأراضي الروسية للتأكد من فعالية استخدام الأسلحة التي تزود كييف بها.



تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، لدى تعليقه على مسألة نقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا، قال إنه سيكون للقوات الأوكرانية "الحق" في استخدام تلك المقاتلات لضرب "أهداف عسكرية روسية خارج أوكرانيا".

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روسيا اليوم