الأحد 25-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الخارجية الفلسطينية: ردود الفعل الدولية تجاه الاستعمار لا ترتقي لمستوى مخاطره

الشريدة: تأخر بإنجاز 19 أولوية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشمالية بقطاع غزة

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألف و692

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو بمحيط ثكنة راميم

النظام السوري يعلن تدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب وحماة

قيادي بحماس: التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق بشأن صفقة التبادل لا يعبر عن الحقيقة

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 15 فلسطينيا على الأقل منذ الأمس

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غدا - أسماء

الأحد، 25-02-2024 12:29 م

زيلينسكي: لن نستخدم السلاح الغربي خارج حدود أوكرانيا

65db03b04c59b7388f1adaaa


الوكيل الإخباري- تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده لن تستخدم الأسلحة التي تتلقاها من الحلفاء الغربيين ضد أهداف في "أراضي الغير".

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف أمس السبت إن "أوكرانيا ليست لديها إمكانية، وليس لها الحق ولن تستخدم أبدا أسلحة شركائها في المناطق الأخرى غير الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا".

وفي وقت سابق كشف مصدر مطلع لوكالة "تاس" أن الدول الغربية تطالب أوكرانيا بقائمة الأهداف في الأراضي الروسية للتأكد من فعالية استخدام الأسلحة التي تزود كييف بها.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، لدى تعليقه على مسألة نقل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا، قال إنه سيكون للقوات الأوكرانية "الحق" في استخدام تلك المقاتلات لضرب "أهداف عسكرية روسية خارج أوكرانيا".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65db0325423604703f7afcc8

بوتين يؤكد: القرم جزء لا يتجزأ من روسيا

1048984238_170_0_2901_2048_1920x0_80_0_0_abbf0f5f3fceb1c3219897bcc2c1e531

حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود العدو بمحيط ثكنة راميم

7633585_1613562062

النظام السوري يعلن تدمير 7 مسيرات في ريفي إدلب وحماة

65daf9d24c59b70195340d09

مستشار رئيس جمهورية دونيتسك يؤكد رصد دبابات Abrams لأول مرة قرب أفدييفكا

unnamed

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب منطقة شينجيانغ بالصين

65daebea4c59b70195340cfc

كوليبا يطلق تصريحا مفاجئا حول الأراضي التي خسرتها أوكرانيا

أخبار متعلقة
65d9b8a5423604446f40940e

الخارجية السويسرية تعلن عن وجود عشر خطط سلام لأوكرانيا

65cc86fc42360470e14931ab

دبلوماسي صيني يتحدث بحدة عن الغرب في الأمم المتحدة

529373

قائد الجيش الأوكراني الجديد يحدد أولوياته الرئيسية في الحرب

3546289_1697479532

بيان الصين الداعم لروسيا في مسألة أوكرانيا يقلق الغرب

65bf0a87423604506e0be37c

القوات الروسية تحرر عدة مواقع على محور دونيتسك

thumbs_b_c_f6e938a35a544b5e861087f9235d2ddd

روسيا : مقتل 20 شخصا بهجوم على مخبز في لوهانسك