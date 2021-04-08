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الخميس، 08-04-2021 11:12 ص

جامعة الدول العربية: لا يمكن حل الأزمة الاقتصادية في لبنان دون مخرج للأزمة السياسية

جامعة الدول العربية


الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، اليوم الخميس، أن الوضع في لبنان متأزم سياسيا واقتصاديا ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية.

ونقلت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على "تويتر" عن زكي قوله عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون إن "الوضع في لبنان متأزم وهناك أزمتان سياسية واقتصادية، ولن يمكن حل الأزمة الاقتصادية من دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية".

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وأضاف زكي "عرضت على الرئيس استعداد الأمين العام لجامعة الدول العربية للمساعدة بأي شكل كان".


وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة، وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن.


ويدور خلاف بين رئيس الحكومة المؤقت سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون، منذ عدة أشهر حول تشكيل هذه الحكومة، الأمر الذي بدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

 

سبوتنيك عربي

 


 




 

 


 

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