السبت 05-11-2022
الوكيل الاخباري

إصابتان بتدهور مركبة شحن على شارع الـ100

21 مليون دينار كلفة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية

هام من الدفاع المدني حول تجهيز المدافئ لفصل الشتاء

وصول دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى الحدود

742 مليون دينار صادرات تجارة عمان خلال 10 أشهر

تصنيف جديد لجواز السفر الأردني... 94 عالمياً و11 عربياً

أنتونوف يعلق على الوضع حول السفارة الأمريكية في موسكو

إصابة شاب برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في بيت لحم

الإعداد لتوقيع مذكرة تعاون نووي بين روسيا والعراق

نقيب المجوهرات يكشف سبب الارتفاع الكبير على أسعار الذهب في الأردن

السبت، 05-11-2022 11:08 ص

جمعية البلطيق تعلن عزمها على عزل روسيا عن أوروبا

636613e84c59b7457b441416


الوكيل الاخباري- أعلنت جمعية البلطيق، التي تضم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، عزمها على "عزل روسيا عن المجتمع الأوروبي".

وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه في نهاية الدورة الحادية والأربعين للجمعية: "تؤكد جمعية البلطيق على الحاجة الكبيرة لوحدة دول البلطيق فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، وعزل روسيا الاتحادية عن المجتمع الأوروبي".

اضافة اعلان

 

وتشير الوثيقة كذلك إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين دول البلطيق والحلفاء في شمال أوروبا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) "لمواجهة التهديدات الأمنية في مجال الحرب التقليدية والسيبرانية".

وشدد ممثلو برلمان بلدان البلطيق، على "أهمية وضرورة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة".

ويشار إلى أن جمعية البلطيق هي هيئة استشارية للتعاون بين برلمانات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. تأسست عام 1991.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصين علم

الصين: اعتقال مشرع كبير بتهمة الرشوة واختلاس أموال عامة

6365fe104236047d536e4cb6

وصول دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى الحدود

6365fb7d4c59b719d9042378

أنتونوف يعلق على الوضع حول السفارة الأمريكية في موسكو

636602c94c59b7457b441407

الإعداد لتوقيع مذكرة تعاون نووي بين روسيا والعراق

387267_48_1667627960

بايدن يؤكد قدرة الديمقراطيين على الفوز بانتخابات التجديد النصفي

6365f5dc4236047ecf17c563

سوناك: الدولة لا تستطيع حل جميع مشاكل المواطنين في بريطانيا