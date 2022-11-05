جمعية البلطيق تعلن عزمها على عزل روسيا عن أوروبا

الوكيل الاخباري- أعلنت جمعية البلطيق، التي تضم ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، عزمها على "عزل روسيا عن المجتمع الأوروبي".



وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه في نهاية الدورة الحادية والأربعين للجمعية: "تؤكد جمعية البلطيق على الحاجة الكبيرة لوحدة دول البلطيق فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، وعزل روسيا الاتحادية عن المجتمع الأوروبي".

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وتشير الوثيقة كذلك إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين دول البلطيق والحلفاء في شمال أوروبا ودول البنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) "لمواجهة التهديدات الأمنية في مجال الحرب التقليدية والسيبرانية".



وشدد ممثلو برلمان بلدان البلطيق، على "أهمية وضرورة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة".



ويشار إلى أن جمعية البلطيق هي هيئة استشارية للتعاون بين برلمانات لاتفيا وليتوانيا وإستونيا. تأسست عام 1991.

روسيا اليوم