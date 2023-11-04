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السبت، 04-11-2023 10:03 م

حاملة الطائرات الأميركية أيزنهاور تصل الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة المركزية الأميركية اليوم السبت عن وصول أسطول حاملة الطائرات "أيزنهاور" للشرق الأوسط في إطار تعزيز التمركز الإقليمي.

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وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، "وصول أسطول حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور (IKECSG) إلى الشرق الأوسط ومنطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية كجزء من زيادة التمركز الإقليمي".


وأضافت القيادة المركزية الأميركية "تقود المجموعة الهجومية 2 (Carrier Strike Group (CSG القوة الضاربة والتي تتكون من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت أيزنهاور (69) CVN)، وطراد الصواريخ الموجهة USS (58 Philippine Sea (CG، وممرات الصواريخ الموجهة (87) USS Mason (DDG و (107 USS Gravenly (DDG من الحرب المدمر (DESRON) (22، وجناح الناقل الجوي (CVW) 3 بأسرابه التسعة، بالإضافة الى قائد حرب المعلومات ".

 

الرياض

 




 

 


 

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