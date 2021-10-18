الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

لجنة الاوبئة لـ الوكيل: متحور دلتا يصيب طلبة المدارس

وفاة شخص وإصابة آخر إثر انهيار اتربه في عمان- صور

استطلاع الوكيل : 88% يعانون من ازدحام مروري مع بدء دوام الجامعات

السعودية.. ماهي الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا

تدشين خط طيران جديد بين عمان وواشنطن

أسعار الذهب في الأردن الاثنين 18/ 10/ 2021

الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

التعليم العالي لـ الوكيل: لا علاقة للوزارة برد الرسوم للطلبة

ضبط حدث يقود مركبة شحن

الإثنين، 18-10-2021 09:11 ص

حريق في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت - فيديو

كو


الوكيل الإخباري - قالت شركة البترول الوطنية الكويتية إن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت من النفط في مصفاة ميناء الأحمدي.

اضافة اعلان


ونشرت شركة البترول الوطنية الكويتية على "تويتر" اليوم الاثنين إن حريقا اندلع في وحدة إزالة الكبريت أنه لم تقع إصابات.


وأكدت الشركة أنه تم عزل وحدة ARD رقم 42 وجميع الخطوط المؤدية لها، منوهة بأنه لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20211016231451265

كوريا الجنوبية.. درجات الحرارة تنخفض لأدنى مستوى لها منذ 64 عاماً في سيئول

بحر

فقدان 12 مهاجرا في البحر بجنوب إسبانيا

ش

الشرطة تعتقل طالبا أطلق النار بمدرسة في روسيا

امري

أمريكا تشكر قطر على المساعدة في إجلاء مواطنيها من أفغانستان

067e3861-9a56-4bec-aece-3744dd9124f3

مسيرات في بيروت تنادي باستعادة الدولة

w

بيدرسون: اتفاق على البدء بصياغة إصلاح دستوري في سوريا

أخبار متعلقة
10202114152527405560601

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

كويت

الكويت.. أنباء عن إلغاء قرار حظر تجديد إقامات الوافدين فوق 60 عاما