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السبت، 01-07-2023 09:45 ص

حشرات خضراء تغزو نيويورك

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الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن نيويورك تعرضت لغزو حشرات غريبة، يشبهها السكان بـ"الطاعون ".

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وبحسب الصحيفة، اجتاح سرب من الحشرات المجنحة الصغيرة مدينة نيويورك.


وقالت المصادر إن الحشرات التي غزت المدينة هي حشرات خضراء. ويقول الخبراء أن هذه البراغيش هي نوع من حشرات المن.

وشبه بعض رواد مواقع التواصل هذه الحشرات بظاهرة الطاعون، وقال آخر إن "النهاية قريبة". وفي تعليق آخر "غيوم من الحشرات الخضراء الشبيهة بالبعوض تسيطر على مدينة نيويورك". واعتبر آخرون أن هذا دليل على بيئة صحية خالية من المبيدات.

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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