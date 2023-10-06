حصيلة جديدة لضحايا فاجعة الحمدانية في العراق

الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة صحة محافظة نينوى العراقية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا "فاجعة الحمدانية" لتصل إلى 124 وفاة.

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وذكرت الدائرة أنه لا يزال مصابين يرقدون بالمستشفيات لتلقي العلاج.



وتابعت، أنه تم إرسال 20 مصابًا للعلاج في الخارج، كما تم تهيئة 3 حالات لإرسالها لتلقي العلاج خارج العراق.



وكان حريق هائل شب في قاعة أعراس ببلدة الحمدانية نهاية الشهر الماضي، إثر حرق الألعاب النارية لأقمشة سريعة الاشتعال كانت معلقة في سقف القاعة، ما أدى إلى انهيار السقف برمته على الضيوف، وامتداد النيران بسرعة هائلة. بغداد اليوم