الجمعة 24-12-2021
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الجمعة، 24-12-2021 09:15 ص

حظر احتفالات العام الجديد في إيطاليا بسبب كورونا

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الوكيل الاخباري - شددت إيطاليا القيود لكبح زيادة كبيرة في إصابات كورونا، إذ حظرت جميع الاحتفالات العامة بالعام الجديد، مع ارتفاع الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي.

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وقال وزير الصحة روبرتو سبيرانتسا إن وضع الكمامة سيكون إلزاميا في المواصلات والأماكن العامة مثل المسارح ودور السينما والفعاليات الرياضية.


وعلاوة على ذلك سيتم حظر الحفلات والتجمعات بالأماكن المفتوحة حتى 31 يناير، كما ستُغلق صالات وأندية الرقص حتى ذلك الموعد، في مسعى لمنع التجمعات الكبيرة خلال فترة العطلة.


الإعلان جاء في يوم سجلت فيه إيطاليا زيادة قياسية في إصابات كورونا بلغت 44595 حالة، وهي زيادة تجاوزت 70% في غضون أسبوع فقط، مع اتساع انتشار سلالة "أوميكرون" الشديدة العدوى في أنحاء البلاد.


وبدأ عدد الوفيات في الارتفاع أيضا، إذ زادت 168 حالة امس الخميس، وهو أكبر عدد منذ مايو المنصرم.


وقال سبيرانتسا إن حوالي 89% من الإيطاليين حصلوا على التطعيمات، لكن الحكومة تود تسريع طرح الجرعة الثالثة التنشيطية، والتي يُنظر إليها باعتبارها الأكثر فاعلية في الحماية من السلالة "أوميكرون" التي تجتاح أوروبا والولايات المتحدة.

روسيا اليوم

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