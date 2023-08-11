الجمعة 11-08-2023
الوكيل الاخباري

الأوقاف تعلق دوام المراكز القرآنية الصيفية الأحد والإثنين

تحذيرات جديدة من الأمن لكافة المواطنين

وادي الأردن: زيادة ساعات التزويد المائي لمواجهة الموجة الحارة

وفاة طفلة 11 عاماً بصعقة كهربائية في البادية الشمالية

الذهب عالمياً قرب أدنى مستوى في شهر

ايقاف تشغيل تلفريك عجلون خلال موجة الحر

الكهرباء الوطنية: توقعات بوصول الحمل الكهربائي لـ 4000 ميغاواط

جامعة آل البيت: تدريس المحاضرات "عن بعد" وجدولة الامتحانات الأحد

الإدارة المحلية تعلن الطوارئ وتحدد دوام عمال الوطن اعتبارا من السبت

تواصل فعاليات صيف الأردن اليوم

الجمعة، 11-08-2023 06:50 م

خبير عسكري أمريكي: أوكرانيا عاجزة عن حماية كييف من الهجمات الروسية

64d64d2a4c59b743fe6c6564


 

وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "عليهم إخلاء كييف، فهم غير قادرين على صد الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية.

اضافة اعلان


وحسب العسكري السابق فقد استنفدت أوكرانيا مخزوناتها من صواريخ منظومات الدفاع الجوي، والدول الغربية لا تستطيع تعويض النقص في وقت قصير.

وأشار إلى أن كييف قد تتعرض في النهاية للاجتياح بسبب عجز الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن حمايتها.


وقال ميخائيل بودولاك، مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، إن كييف تحتاج لما بين 10-12 منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي، لتأمين الحماية لكامل الأراضي الأوكرانية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d641ca4c59b73e6367f241

سوريا.. رصد 10 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

1691761756120

176 ألف وافد غير نظامي لأوروبا نصفهم عبر طريق وسط المتوسط

1691763603784

الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن خمسة موظفين اختطفوا العام الماضي في اليمن

64d632d24236041c504842de

اجتماع حاسم قبل التدخل العسكري في النيجر

64d6075e4236041c504842a3

إطلاق سراح رئيس جنوب إفريقيا السابق بموجب إفراج مبكر

64d6091e42360424e64d764f

نائب يشير إلى تورط بايدن ويطالب بعزله

أخبار متعلقة
64ce22cc4236047b3f238f9b

حاكم سيفاستوبول: الدفاعات الجوية تتعامل مع مسيّرة أوكرانية

64ce25804236047f4f1ea104

مدفيديف: الضربات الروسية لأوديسا لم تردع كييف بعد

64c8156e4236044abf4c3ce5

استخباراتي أمريكي سابق: هجوم قوات كييف "يحتضر"

64c2ce894c59b75cb406af3e

سلوتسكي: المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة الآن

64bd7bef4c59b76c8f33b2f4

صحيفة: زيلينسكي يختلق نجاحات وهمية لقوات كييف للتستر على فشل الهجوم المضاد

64b30057423604502a6afeb3

موقع عسكري: ضربة روسية ساحقة لقوات كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر