خبير عسكري روسي يتحدث عن ضربة موجعة لهيبة البنتاغون

الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، إن أي مسيرة أمريكية تقترب من حدودنا على البحر الأسود ستسقط أيضا.

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ويقول الخبير في تصريح لوكالة "نوفوستي": "تدرس وزارة الدفاع الأمريكية بعد أن فقدت طائرتها المسيرة مؤخرا باهتمام الوضع مع أخذ جميع المخاطر في عين الاعتبار.



ومن الواضح أن ارسال طائرات استطلاع إلى أجواء المنطقة المغلقة بسبب العملية العسكرية الخاصة، سوف يفقد الولايات المتحدة المزيد من المسيرات. لذلك يعيدون النظر حاليا بالمخاطر ويربطون الخسائر المحتملة بضرورة استمرار عمليات الاستطلاع في هذه المنطقة".



ويضيف، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للبنتاغون أن روسيا اكتشفت فعلا ورفعت حطام الطائرة المسيرة من قاع البحر الأسود.



ويقول: "لأن هذا سيكون ضربة موجعة لهيبة البنتاغون والماكينة العسكرية الأمريكية بصورة عامة".



ومن جانبه أعلن فلاديمير بروتير الخبير في المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية، سوف تستمر الاستفزازات من الجانب الأمريكي في جميع الأحوال. لذلك يجب أن نكون مستعدين لها.

روسيا اليوم