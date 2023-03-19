الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

بلدية الموقر تقرر تأجيل أقساط السلف في رمضان

الصناعة والتجارة تدرس وضع سقوف سعرية للدجاج

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

الإفتاء تكشف آخر موعد لصيام القضاء

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

32 ألف طالب سجل لامتحان التوجيهي إلكترونياً

الخارجية الفلسطينية تدين محاولة اعتداء المستوطنين على كنيسة بالقدس

هام من البنك المركزي حول آليات تحصيل قروض شركات التمويل الأصغر

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

مهيدات: استقبال 4949 طلبا عبر نظام الشكاوى خلال العام الماضي

الأحد، 19-03-2023 11:32 ص

خبير عسكري روسي يتحدث عن ضربة موجعة لهيبة البنتاغون

641454e942360425d2550078


الوكيل الإخباري- قال الخبير العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، إن أي مسيرة أمريكية تقترب من حدودنا على البحر الأسود ستسقط أيضا.

اضافة اعلان

 

ويقول الخبير في تصريح لوكالة "نوفوستي": "تدرس وزارة الدفاع الأمريكية بعد أن فقدت طائرتها المسيرة مؤخرا باهتمام الوضع مع أخذ جميع المخاطر في عين الاعتبار.

ومن الواضح أن ارسال طائرات استطلاع إلى أجواء المنطقة المغلقة بسبب العملية العسكرية الخاصة، سوف يفقد الولايات المتحدة المزيد من المسيرات. لذلك يعيدون النظر حاليا بالمخاطر ويربطون الخسائر المحتملة بضرورة استمرار عمليات الاستطلاع في هذه المنطقة".

ويضيف، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة للبنتاغون أن روسيا اكتشفت فعلا ورفعت حطام الطائرة المسيرة من قاع البحر الأسود.

ويقول: "لأن هذا سيكون ضربة موجعة لهيبة البنتاغون والماكينة العسكرية الأمريكية بصورة عامة".

ومن جانبه أعلن فلاديمير بروتير الخبير في المعهد الدولي للدراسات الإنسانية والسياسية، سوف تستمر الاستفزازات من الجانب الأمريكي في جميع الأحوال. لذلك يجب أن نكون مستعدين لها.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
641454e942360425d2550078

إلغاء نحو 40 رحلة جوية في مطار سوتشي بسبب الضباب

163131Image1-1180x677_d

الكويت.. المحكمة الدستورية تبطل انتخابات 2022

189463

الأسد يجري زيارة رسمية لدولة الإمارات

6416bb344236043e5d002e2a (1)

الجيش الروسي يحبط محاولات لمؤازرة القوات الأوكرانية على جبهة كوبيانسك

image - 2023-03-19T115213.075

قادرة على إحداث الفارق.. ماذا تعرف عن طائرات "الدرون"؟

sF2665fhmh5XldLVzBDrPLmJRvxlxbMyVfvyKLYt

مصرع 17 شخصا بحادث تدهور حافلة في بنغلادش

أخبار متعلقة
WhatsApp-Image-2023-02-21-at-4.23.52-PM-2

رئيس جمهورية غينيا بيساو يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية