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الثلاثاء، 04-04-2023 04:35 م

دعوة أممية للإسراع بانتخاب رئيس جديد للبنان

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الوكيل الإخباري - جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى انتخاب رئيس جديد للبنان في أقرب وقت ممكن.

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وشددت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في تصريح بعد اجتماعات عقدتها مع مسؤولين لبنانيين أهمية استقرار لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن وتنفيذ الإصلاحات الكاملة.


ودعت إلى احترام الاستحقاقات الانتخابية ومن بينها البلدية والاختيارية"، مبدية ارتياحا للدعوة إلى اجراء هده الانتخابات في أيار المقبل.


كما شددت على أهمية وجود قوات"اليونيفيل"العاملة في الجنوب وعلى احترام القرارات الدولية.


وفي سياق متصل، قال الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي بعد اجتماع مع قائد الجيش اللبناني" ننوّه بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة، مشددًا على "ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها، في حفظ أمن لبنان واستقراره"، بحسب بيان قيادة الجيش.

 

بترا

 




 

 


 

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