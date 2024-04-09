الثلاثاء 09-04-2024
الوكيل الاخباري
 

خفض أسعار الشعير لمربي الثروة الحيوانية ومستوردي المواشي باستثناء الأغنام

بلدية إربد تنذر 117 منشأة وتخالف 85 أخرى

دمار هائل داخل مستشفى الأمل وخارجه في خان يونس

دول الاتحاد الأوروبي ترسل مولدات الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا

شهيدة وإصابات في قصف إسرائيلي على رفح

ماسك: لا نهاية للعبة أوكرانيا.. مجرد حرب أبدية

قيادي في القسام: تم الإعداد والتجهيز لهذا الكمين طوال 50 يوما

بدء تساقط الأمطار الغزيرة في العاصمة عمان- فيديو

المركزي الروسي يحدد العملة الرئيسية المستخدمة في تجارة البلاد الخارجية

كشف ظروف امكانية رؤية هلال العيد في الأردن بعد مغيب اليوم

الثلاثاء، 09-04-2024 05:26 م

دول الاتحاد الأوروبي ترسل مولدات الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا

66151c444c59b720db24898b


الوكيل الاخباري- قال ممثل المفوضية الأوروبية بالجاس أويفاري إن دول الاتحاد الأوروبي ستزود أوكرانيا بمولدات للطاقة الكهربائية على خلفية تعرض مرافق البنية التحتية للطاقة فيها للقصف الروسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل: "تعرضت منشآت توليد الطاقة الكهربائية في أوكرانيا، لأضرار كبيرة. ولمساعدتها في تجاوز هذه الأزمة، قام الاتحاد الأوروبي بحشد المساعدات بشكل عاجل، وهي في طريقها بالفعل إلى أوكرانيا".

اضافة اعلان

 

ووفقا لممثل المفوضية الأوروبية، عرضت النمسا وألمانيا والسويد وهولندا، على سبيل المثال، تقديم 157 مولدا للطاقة بقدرات مختلفة من خلال آلية الدفاع المدني الأوروبية.

وأشار الممثل الاوروبي إلى أن " الاتحاد الأوروبي سيقدم كذلك عشرة مولدات عالية الطاقة قادرة على تلبية احتياجات الكهرباء للمرافق مثل المستشفيات".

في يوم 22 مارس الماضي، أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مرافق لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد لقصف وصف بأنه الأشد في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، إن منظومة الطاقة للبلاد تعرضت لهجوم هو الأكبر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أضرار "واسعة النطاق" لحقت بمرافق الطاقة المستهدفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6615401542360454747f1908

ماسك: لا نهاية للعبة أوكرانيا.. مجرد حرب أبدية

601121

مقتل 3 جنود تنزانيين بقذيفة هاون في الكونغو الديمقراطية

_126710622_1918a74b-74f3-41b9-b0ba-72a3a1bb26ff

الكرملين: خطط لعقد لقاء بين بوتين وشي

66153460423604152e028779

وزير الخارجية البريطاني يناقش قضايا أوكرانيا والشرق الأوسط ومستقبل "الناتو" مع ترامب

661530044c59b7631d012ccc

الحرس الثوري الإيراني يدعو لإنشاء تحالف من الجيوش الإسلامية لمواجهة إسرائيل

1712664218159

زلزال بقوة 6,6 درجات يضرب شرق اندونيسيا

أخبار متعلقة
65fbd6374c59b71f8830de55

روبوت روسي يدمر منصة روبوتية غربية في أوكرانيا

65fac9d342360468dd35c47c

المفوضية الأوروبية تصحح أرقام بوريل

65f94e284c59b741003e20f5 (1)

استسلام مجموعة جديدة من جنود كييف للجيش الروسي

65f8263c4c59b750a940d03d

مجلة أمريكية: مقاتلات "إف – 16" لن تغير موازين القوى في ميدان القتال

65f634774236042c2a3f3fe5

ماكرون لا يستبعد تنفيذ عمليات لمواجهة الجيش الروسي

65f2e1c84c59b75b35278f62 (1)

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1030 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 136 مسيرة خلال 24 ساعة