دول الاتحاد الأوروبي ترسل مولدات الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا

الوكيل الاخباري- قال ممثل المفوضية الأوروبية بالجاس أويفاري إن دول الاتحاد الأوروبي ستزود أوكرانيا بمولدات للطاقة الكهربائية على خلفية تعرض مرافق البنية التحتية للطاقة فيها للقصف الروسي.



وأضاف في مؤتمر صحفي في بروكسل: "تعرضت منشآت توليد الطاقة الكهربائية في أوكرانيا، لأضرار كبيرة. ولمساعدتها في تجاوز هذه الأزمة، قام الاتحاد الأوروبي بحشد المساعدات بشكل عاجل، وهي في طريقها بالفعل إلى أوكرانيا".

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ووفقا لممثل المفوضية الأوروبية، عرضت النمسا وألمانيا والسويد وهولندا، على سبيل المثال، تقديم 157 مولدا للطاقة بقدرات مختلفة من خلال آلية الدفاع المدني الأوروبية.



وأشار الممثل الاوروبي إلى أن " الاتحاد الأوروبي سيقدم كذلك عشرة مولدات عالية الطاقة قادرة على تلبية احتياجات الكهرباء للمرافق مثل المستشفيات".



في يوم 22 مارس الماضي، أفادت السلطات الأوكرانية بتعرض مرافق لتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في مختلف مناطق البلاد لقصف وصف بأنه الأشد في الفترة الأخيرة.



وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو، إن منظومة الطاقة للبلاد تعرضت لهجوم هو الأكبر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أضرار "واسعة النطاق" لحقت بمرافق الطاقة المستهدفة.