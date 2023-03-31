رئيس النواب الأميركي: توجيه الاتهام لترامب الحق أضرارا بالبلاد غير قابلة للإصلاح

الوكيل الاخباري- اعتبر رئيس مجلس النوّاب الأميركي كيفين مكارثي، أن قرار توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب لحق بالبلاد "أضرارا لا يمكن إصلاحها"، في وقتٍ يشن حلفاء الرئيس السابق هجوما عنيفا على الديمقراطيين والمسؤولين القضائيين، بحسب واشنطن ديلي نيوز .

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وقال مكارثي، إن المدعي العام في مانهاتن "الديموقراطي ألفين براغ قد "أضرّ ببلادنا بشكل لا يمكن إصلاحه، في محاولة للتدخل في انتخاباتنا الرئاسية" الأميركية القادمة عام 2024.



وأضاف أن "الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النواب سيحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة"، بتوجيهه هذا الاتهام .



من جهته، قال رون ديانتيس المنافس الأبرز لدونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، إن توجيه الاتهام للرئيس السابق ترامب أمر "مناف للقيم الأميركية"، بحسب واشنطن ديلي .