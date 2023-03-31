السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. هذا ما قاله أقصر معتمر لا يزيد طوله عن متر واحد بتحقيق حلمه

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

من الفنان الذي اختاره جورج وسوف لتمثيل قصة حياته؟

كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

إذا حصل خطأ في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته فهل يجب القضاء ؟

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

الجمعة، 31-03-2023 12:20 م

رئيس النواب الأميركي: توجيه الاتهام لترامب الحق أضرارا بالبلاد غير قابلة للإصلاح

9610482_1680237258


الوكيل الاخباري- اعتبر رئيس مجلس النوّاب الأميركي كيفين مكارثي، أن قرار توجيه الاتهام إلى دونالد ترامب لحق بالبلاد "أضرارا لا يمكن إصلاحها"، في وقتٍ يشن حلفاء الرئيس السابق هجوما عنيفا على الديمقراطيين والمسؤولين القضائيين، بحسب واشنطن ديلي نيوز .

اضافة اعلان


وقال مكارثي، إن المدعي العام في مانهاتن "الديموقراطي ألفين براغ قد "أضرّ ببلادنا بشكل لا يمكن إصلاحه، في محاولة للتدخل في انتخاباتنا الرئاسية" الأميركية القادمة عام 2024.


وأضاف أن "الشعب الأميركي لن يتسامح مع هذا الظلم، ومجلس النواب سيحاسب ألفين براغ واستغلاله غير المسبوق للسلطة"، بتوجيهه هذا الاتهام .


من جهته، قال رون ديانتيس المنافس الأبرز لدونالد ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية 2024، إن توجيه الاتهام للرئيس السابق ترامب أمر "مناف للقيم الأميركية"، بحسب واشنطن ديلي .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image642754589c733

بالفيديو .. هذا ما قاله أقصر معتمر لا يزيد طوله عن متر واحد بتحقيق حلمه

main_image642757778b4b5

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

2023-03-31T010727Z_1709395621_RC2M2K95ZYWD_RTRMADP_3_USA-TRUMP

كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

44

إذا حصل خطأ في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته فهل يجب القضاء ؟

44

بالفيديو .. اطفال يلعبون كرة القدم داخل المسجد في تركيا

تنزيل (1)

انتشال 12 جثة في نينوى العراقية من بقايا حرب تحريرها من الإرهاب

أخبار متعلقة
641fbea24236047b49566c38

ترامب يجدد وعده بحل النزاع في أوكرانيا خلال 24 ساعة

ترامب 2

ترامب: أنا فقط أستطيع منع الحرب العالمية الثالثة

640ede084c59b71a7a363641

ترامب يتنبأ بـ "كساد كبير" في الولايات المتحدة الأمريكية

image (2)

بايدن يتخلى عن ألوان اختارها ترامب للطائرة الرئاسية

640441064c59b73ea54a3e1e

ترامب يتعهد بوقف الصراع في أوكرانيا فورا وزيادة الدعم الأوروبي لكييف إن انتخب رئيسا

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس -(أرشيفية)

بينس يرفض اقتراح هايلي لإجراء اختبارات كفاءة عقلية للسياسيين