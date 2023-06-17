السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

انخفاض الودائع وتراجع نشاط الإقراض في أمريكا الشهر الماضي

آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

السبت، 17-06-2023 04:35 م

رغم المشهد العالمي السلبي.. أردوغان يكشف عن طموحاته للاقتصاد التركي

648db5b84c59b7770b2fe054


الوكيل الاخباري- كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة الـ30 لمجلس المصدرين وحفل تكريم رجال الأعمال الأكثر تصديرا في إسطنبول، السبت، عن طموحاته للاقتصاد التركي.

اضافة اعلان

 

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن رغبة بلاده في زيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار بنهاية العام الجاري، رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي.

وقال أردوغان: "نرغب في زيادة صادراتنا بنهاية 2023 إلى 265 مليار دولار رغم المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، وإلى 285 مليار دولار العام القادم، وإلى الوصول بصادراتنا إلى أكثر من 400 مليار دولار عام 2028".

ولفت إلى أن الدولة التركية سخرت كل إمكانياتها لإزالة العراقيل من أمام التجار والمؤسسات، مشيرا إلى أن بلاده حققت أرقاما قياسية في زيادة الانتاج والصادرات التجارية .

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
217921

أفغانستان: «طالبان» تقرر اليوم التالي لرحيل آخر جندي أميركي «عطلة وطنية»

217959

المشتبه في تنفيذ هجوم نوتنغهام يمثل أمام القاضي ويودَع السجن

1834616_0

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

648daac142360444825ccd52

سياسي فرنسي يحذر من رد فعل الغرب على فشل الهجوم الأوكراني

648da3c84236043485599bf0

وزير الدفاع التركي: يمكن للسويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها

648da6f64c59b77a311a79ff

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

أخبار متعلقة
6481c2c44c59b779be1bb6c8 (1)

أردوغان يكشف عن مصير مطار أتاتورك في إسطنبول

9

أردوغان يعلن تشكيلة حكومته الجديدة

64730f1b42360458e96bb00d

قناة تركية تكشف عن تحركات أردوغان خلال يوم الحسم الانتخابي!

image-750x415-6298e3017e89a-1654247633

تركيا تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في اسطنبول