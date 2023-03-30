روسيا..ابتكار "غواصة" مسيرة لإزالة الألغام والاستطلاع

الوكيل الإخباري - أعلن أندريه براتنيكوف، المدير التنفيذي لمكتب التصميم "Spektr Engineering" أن الخبراء استخدموا في هذه "الغواصة" المسيرة تكنولوجيا الطائرات المسيرة.



ويشير براتنيكوف في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن مهام الغواصة المسيرة "سكات" هي المراقبة وإزالة الألغام.



ويقول: "ابتكر خبراء المكتب الغواصة المسيرة "سكات"التي يتم التحكم بها عن بعد باستخدام نفس تقنيات الطيران، حيث تسمح وحدة التحكم في الطيران للمشغل بالتحكم بشكل أكثر فعالية في الجهاز من الأرض. وستكون مهمة "سكات" مراقبة الهياكل الهيدروليكية وإزالة الألغام والاستطلاع ورفع الاشياء من اعماق تصل الى 100 متر".

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وبلغت تكلفة صنع نموذج لـ "سكات" 1.5 مليون روبل، ووزنه 4.7 كلغ، وسرعته القصوى 9 كيلومتر في الساعة. وأظهرت نتائج اختباره أنه قادر على العمل في المياه الراكدة والجارية. أي بات يمكن الانتقال إلى مرحلة تجميعه على نطاق محدود.



ووفقا له، أخذ المطورون في الاعتبار رغبات ممثلي القوات المسلحة الروسية المشاركة في العملية الخاصة عند تصميم "سكات".



ويقول: " لقد ذاب كل شيء في منطقة العملية العسكرية الخاصة. لذلك يمكن استخدام "سكات" بفعالية في عمليات إزالة الألغام. وعبر ضباط وحدات الاستطلاع الروسية عن رغبتهم في الحصول على "غواصة" مسيرة يمكن إطلاقها إلى الشاطئ المقابل لوضع لغم هناك. و"سكات" يمكنها القيام بهذه المهمة".

RT