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الخميس، 21-09-2023 04:51 م

روسيا تصنع سفنا جديدة حاملة لصواريخ كاليبر المجنحة

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الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام روسية أن الخبراء الروس يعملون على تطوير عدة سفن حربية جديدة حاملة لصواريخ "كاليبر" المجنحة.

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وقال المدير العام لمؤسسة أحواض بناء السفن الشمالية الروسية، إيغور أورلوف: "في النصف الأول من عام 2024 ستنزل روسيا إلى المياه سفينة الأدميرال إيساكوف، رابع سفينة صاروخية طورتها في إطار المشروع 22350".


وأضاف: "العمل جار على تصنيع سفينتين إضافيتين في إطار لمشروع 22350، هما الأدميرال آميلكو والأدميرال تشيتشاكوف، ويتم تجميع هياكل هاتين السفينتين حاليا".


و"الأدميرال إيساكوف" هي رابع سفينة تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي 22350، وبدأ العمل على تطويرها في نوفمبر 2013.


 




 

 


 

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