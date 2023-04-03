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الإثنين، 03-04-2023 02:59 م

روسيا تقترح على الدول الرافضة تسليمها المطلوبين محاكمتهم عندها

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الوكيل الإخباري - دعا مكتب المدعي العام الروسي السلطات المختصة في الدول الأجنبية للإعلان عن استعدادها لمحاكمة المجرمين، الذين ترفض بعض الدول الغربية تسليمهم لروسيا.

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وقال مكتب المدعي العام الروسي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنه "في حالات الرفض من هذا القبيل لتسليم المطلوبين من قبل السلطات المختصة في (تلك) الدول، ترسل المديرية الرئيسية (للنيابة العامة الروسية) رسائل بشأن معارضتها للقرارات المتخذة وطلبا للإبلاغ عن الاستعداد للقيام بمحاكمة جنائية للمتهم، بما في ذلك من أجل الامتثال لمبدأ حتمية العقوبة".


وأوضح مكتب المدعي العام أن "البحث الدولي عن الأشخاص الذين رُفض تسليمهم ما زال مستمرا على أراضي دول أخرى أعضاء في الإنتربول".


وذكرت النيابة العامة الروسية أن عدة دول غربية رفضت خلال الربع الأول من عام 2023 تلبية 19 طلبا رسميا من روسيا بشأن تسليم مواطنين روس للمحاكمة الجنائية، بمن فيهم متهمون بارتكاب جرائم القتل والاحتيال والمخدرات.

 

RT

 




 

 


 

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