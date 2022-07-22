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روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الجمعة، 22-07-2022 08:13 م

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن توسيع قائمة الدول غير الصديقة لروسيا، وأدرجت كلا من اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا على القائمة، وفرضت عليها تقييدات في توظيف دبلوماسيين إضافيين في سفاراتها لدى موسكو.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي : "لا تعد القائمة التي صادقت عليها الحكومة وثيقة نهائية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال العدائية للدول الأجنبية الموجهة ضد البعثات الروسية في الخارج، يمكن توسيعها".

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