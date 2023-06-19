الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلتقي رئيس الوزراء الإسباني في مدريد

المياه: ضبط 100 منزل في الرصيفة تتزود بطريقة مخالفة

تعرّض طفلة 3 سنوات للدغة من افعى فلسطين في عجلون - صورة

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 بينهم طفل و45 مصابا

الأمن يفتح باب التجنيد على موقعه الإلكتروني اعتباراً من يوم غد الثلاثاء - رابط التقديم

طفل يتعرض "للعض" من حصان في إربد ووالده يناشد - صور

الأردن: استمرار العنف بالأراضي الفلسطينية سيدفع ثمنه الجميع

هل يلبي السيسي دعوة أردوغان؟

الضمان يوضح آخر تطورات ملف التأمين الصحي

وزارة العمل: قرار استلام تصاريح العمل يشمل عاملات المنازل

الإثنين، 19-06-2023 02:56 م

ستولتنبرغ: الناتو يعارض تجميد النزاع في أوكرانيا

649039b6423604677c6ef95f


الوكيل الاخباري- أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن حلفه ضد تجميد النزاع في أوكرانيا وتوقيع أي اتفاقيات بشروط روسيا.

اضافة اعلان

 

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى ألمانيا، اليوم الاثنين: "نريد جميعا أن تنتهي هذه الحرب، لكن السلام العادل لا يمكن أن يشمل تجميدا للنزاع واتفاقية تفرضها روسيا".

وهذا هو أول تصريح للأمين العام لحلف الناتو بعد محادثات أجراها القادة الأفارقة في كل من كييف وموسكو لبحث مبادرتهم حول تسوية الأزمة الأوكرانية والتي تعتمد بما في ذلك على فكرة وقف الأعمال القتالية في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
648ff3124c59b73d6f26f430

قوات أوكرانية تقصف قريتين بمقاطعة كورسك

649032af4236044f01353ae8

زيلينسكي يبحث مع سوناك تسليم كييف أسلحة بعيدة المدى

649027594c59b7459546ce4f

هل يلبي السيسي دعوة أردوغان؟

file (1)

البرلمان العربي: العدوان الإسرائيلي على جنين تصعيد عسكري مدان ومرفوض

649018024c59b7544862f9d1

لافروف: الولايات المتحدة تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي في روسيا

6490058d4c59b757843351a0

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

أخبار متعلقة
648da3c84236043485599bf0

وزير الدفاع التركي: يمكن للسويد أن تصبح عضوا بالناتو إذا نفذت التزاماتها

648c19374c59b710de30f6a4

أوربان: فقط ترامب يستطيع وقف النزاع في أوكرانيا

image - 2023-06-15T095017.348

زيلينسكي يدعو إلى سرعة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

image - 2023-06-08T083830.410

راسموسن: دول بالناتو قد ترسل قوات إلى أوكرانيا

647744354c59b772f13b380b

جورجيا: رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو أحد أسباب الصراع

647473f442360440053d3e8c

"واشنطن بوست" تكشف عدد القتلى بين المرتزقة الأمريكيين في أوكرانيا