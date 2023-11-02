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الخميس، 02-11-2023 09:15 ص

سلاح روسي يرعب قائد القوات الأوكرانية

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الوكيل الإخباري - قال فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، إن صواريخ منظومات الدفاع الجوي الروسية الجديدة "إس-400"، يمكن أن تصل إلى مدينة دنيبروبيتروفسك.

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وأضاف في مقابلة مع مجلة إيكونوميست: "قامت روسيا بتحسين دفاعها الجوي: لديها نسخة تجريبية من صواريخ إس-400 يمكنها الوصول إلى مدينة دنيبر".

واشتكى زالوجني من أن الأسلحة الغربية الموردة إلى أوكرانيا تفقد فائدتها بسبب بطء الغرب في توريدها، وبفضل ذلك تمكنت روسيا من تحسين أسلحتها بسرعة.


ووفقا له، الصواريخ الجديدة في منظومات "إس-400"، جعلت مقاتلات "إف-16" الأمريكية "أقل فائدة" لأوكرانيا، والتي من المفترض أن يتم تسليمها العام المقبل.


وبحسب الجنرال الأوكراني، لهذا السبب تمكنت روسيا ليس فقط من تحسين أنظمة إس-400، بل ومن تعزيز دفاعها ككل.


وتابع زالوجني القول: "من خلال تأخير توريد أنظمة الصواريخ بعيدة المدى والدبابات، سمح الغرب لروسيا بإعادة تجميع صفوفها وتعزيز دفاعاتها. هذه الأنظمة كانت ضرورية أكثر بالنسبة لنا في العام الماضي، لكنها ظهرت هذا العام فقط".


واعترف زالوجني بفشل الهجوم المضاد الأوكراني، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

 

RT

 




 

 


 

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