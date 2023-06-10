سوريا.. العثور على جثة طفلة مقتولة بعد يومين من فقدانها

الوكيل الاخباري- عُثر على جثة طفلة مقتولة في حقل زراعي قرب مدينة الدرباسية في ريف الحسكة شمال شرق سوريا وذلك بعد يومين من فقدانها.

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وقال المرصد السوري "عثر أهالي على جثة طفلة، تبلغ من العمر 10 سنوات، مقتولة ومرمية بين قش القمح في أحد الحقول الزراعية الواقعة في قرية عمرزوباش بين مدينتي عامودا والدرباسية في ريف الحسكة الشمالي، ضمن مناطق الإدارة الذاتية".



وأضاف أنه "جرى نقل جثة الطفلة إلى مستوصف في مدينة الدرباسية للكشف الطبي عليها"، مشيرا إلى أن الطفلة فقدت قبل يومين أثناء رعيها للأغنام في تلك المنطقة.

روسيا اليوم