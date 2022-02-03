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الخميس، 03-02-2022 11:33 ص

سوريا.. 9 وفيات في عملية عسكرية أمريكية بإدلب

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الوكيل الإخباري-توفي 9 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، في عملية عسكرية نفذتها قوات أمريكية بعد منتصف ليلة أمس في إدلب شمالي غربي سوريا، بحسب مصادر محلية سورية وأخرى في الدفاع المدني.

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وفي حوالي الساعة 00.30، نفذت قوات أمريكية عملية إنزال جوي عبر طائرات مروحية، وبمساندة من طائرة حربية من طراز "F16" قرب قرية أطمة شمالي إدلب.


وقال أحد سكان القرية، فضل عدم ذكر اسمه، لمراسل الأناضول، إنه سمع بعد منتصف الليل أصواتا عالية جدا ظنها في البداية إعصار، ليتبين له لاحقا أنها مروحيات تجوب سماء القرية وتطلق تحذيرات عبر مكبرات الصوت.


وأوضح أن القوات الأمريكية نادت عبر المكبرات شخصا مجهولا كي يسلم نفسه، ثم أطلقوا النار على سيارة اعتقدوا أنها جاءت لمساندة الشخص المستهدف، فأصابت بعض الطلقات عددا من البيوت المجاورة وألحقت بها أضرارا.


فيما قالت مصادر في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، لمراسل الأناضول، إن 9 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، قُتلوا جراء العملية العسكرية.

 

 

الأناضول

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