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السبت، 03-02-2024 04:03 م

سيناتور روسي: الولايات المتحدة لن تبقى طويلا في الشرق الأوسط إن ردّت بلدان المنطقة

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الوكيل الإخباري - قال عضو اللجنة الدولية بمجلس الفدرالية الروسي سيرغي تسيكوف إن واشنطن لن ترتاح في الشرق الأوسط إذا ردت دول المنطقة على العدوان الأمريكي، وستضطر للرحيل في نهاية المطاف.

وأضاف: "النزاع يشتعل وما أراه أن الأمريكيين لن يشعروا بالارتياح في الشرق الأوسط... لن يشعروا بالارتياح في العراق وسوريا والأراضي التي يتواجدون فيها خارج الأحكام الدولية، وسيواجهون ردا ومقاومة جديين".

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وأشار إلى أن بلدان الشرق الأوسط "صارت أكثر جرأة" ولم تعد تقتصر ردودها على الدعوة للمقاومة فحسب.


وتابع: نعم، ربما، ليس قيادة هذه الدول بل تشكيلات مسلحة مختلفة وأظن أنها تنسق أعمالها مع قيادة دولها وتبدأ في مواجهة الأمريكيين".


كما أكد أن ذلك سيدفع الأمريكيين في نهاية المطاف لمغادرة الشرق الأوسط ومعاملة بلدان المنطقة باحترام وليس بالطرق التي اعتادوا عليها في الماضي وكأنهم "مواد مستهلكة ويمكن إطلاق النار عليهم أو قتلهم أو قصفهم بلا عقاب. هذه الحقبة تشارف على الانتهاء وستواجه الولايات المتحدة الرد أكثر فأكثر".

 

RT

 




 

 


 

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