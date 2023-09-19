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الثلاثاء، 19-09-2023 01:04 م

شاهد : اين يقع الاعصار "لي" حالياً ولأين يتجه ؟

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الوكيل الإخباري- تحركت بقايا الاعصار لي فوق شمال المحيط الأطلسي بعيدًا عن كندا الأطلسية يوم امس الاثنين بعد أن جلبت رياحًا شديدة وفيضانات ساحلية إلى كندا وشمال شرق الولايات المتحدة وفقاً لشبكة "سي ان ان "  .

ووثقت الاقمار الصناعية حركة الاعصار لي اليوم الثلاثاء  وفقاً لمركز التتبع التابع لشبكة سي ان ان " انقر هنا 

وقال المركز الوطني الامريكي للأعاصير في تحذيره النهائي بشأن العاصفة لي، الذي كان إعصارًا قويًا في السابق، اتجه شمالًا مع رياح تبلغ سرعتها القصوى 45 ميلاً في الساعة يوم الأحد بعد وصوله إلى اليابسة يوم السبت في لونغ آيلاند في نوفا سكوتيا.

وتسبب الاعصار " لي " بوفاة شخصين في امريكا ، حيث أعلن المسؤولون في فرناندينا بيتش بولاية فلوريدا، أن شابًا يبلغ من العمر 15 عامًا غرق في الأمواج "بسبب ظروف الأمواج المضطربة نتيجة لإعصار لي".

فيما قالت إدارة شرطة سيرسبورت في بيان صحفي إن رجلاً يبلغ من العمر 50 عامًا من وينتربورت بولاية مين توفي بعد أن اصطدمت شجرة بسيارته أثناء العاصفة يوم السبت.

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