الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 07-02-2024 11:40 ص

صور- انهيارت أرضية جراء الأمطار والفيضانات شمال شرقي تركيا

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الوكيل الإخباري- تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات في منطقة بورشكا بارتفاع شمال شرق تركيا، حيث فاضت مجاري المياه وتحولت الطرقات إلى بحيرات وتم إخلاء المباني من سكانها.

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ونتيجة لفيضان مجرى نهر نهر إيكالي، الذي يمر عبر منطقة كوتشوك كوي في بورشكا، غمرت المياه الطابق الأرضي لمسجد ينيول، كما امتلأت ساحته ومحيطه بالمياه، مما أدى لتقطع السبل بالسكان المحليين الموجودين داخله، فتم إجلاء بعضهم من النوافذ عن طريق الجرافات.


من ناحية أخرى، تم إغلاق الطرق السريعة بورشكا - ارتفين وبورشكا - هوبا أمام وسائل النقل بسبب الانهيارات الأرضية في نقاط مختلفة.





 




 

 


 

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