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الثلاثاء، 12-12-2023 04:53 م

ضابط في الناتو يشير إلى كابوس الاتحاد الأوروبي في مفاوضات تمويل أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- كشف الخبير الأوروبي والضابط السابق في حلف "الناتو" بيير أنرو، عن السياسي الأوروبي الذي يؤرق الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته حول تمويل أوكرانيا وتسليحها.

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وقال أنرو: "المشكلة الرئيسية لرئيس المجلس الأوروبي في نهاية الأسبوع ستكون، كما هو الحال دائما، كابوسه السياسي فيكتور أوربان، رئيس وزراء هنغاريا، الذي لا يؤمن بالقيم الأوروبية ويرفض إدانة روسيا.. حيث  يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى الإجماع لاتخاذ قرارات بشأن قضايا مالية أو تتعلق بالسياسة الخارجية، والتي يرفضها أوربان دائما بعدم الموافقة".

وأضاف أنرو أنه حتى بعد اجتماعه مع رئيس المجلس شارل ميشيل، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أوضح رئيس الحكومة الهنغارية أنه لن يغير موقفه.

ويلفت الخبير إلى أن أوروبان سيبقى رافضا حتى مع قدوم العام المقبل كما أن هناك دولا أوروبية أخرى إضافة لهنغاريا غير راضية عن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وتمويل جيشها وسياساتها وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

بالمقابل أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للإفراج عن 10 مليارات يورو مخصصة لهنغاريا، على الرغم من تجميد 20 مليار يورو لها لإجبارها على "قبول قيم أوروبا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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